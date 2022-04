De Cauwer: "Dylan Teuns is momenteel beste Belgische eendagsrenner na Van Aert"

"Winnen is wat je nodig hebt om over een topvoorjaar te praten"

"Het verschil met iemand als Tiesj Benoot is dat Teuns het ook afmaakt dit voorjaar", vulde Dirk De Wolf aan. "Dat heb je nodig om over een top voorjaar te spreken."

"Hij doet mee in de Ronde van Vlaanderen, waar hij ook nog te ver zat op de Koppenberg. In de Brbantse Pijl heeft hij pech, maar vecht hij toch nog terug."

"Als je naar de breedte kijkt, moet ik zeggen ja", zei José De Cauwer. "Teuns kan ook nog in Milaan-Sanremo meedoen, want als je kan wat hij allemaal laat zien nu, dan kan je makkelijk de Poggio overleven."

De vraag moest dus gesteld worden of deze Dylan Teuns de beste Belgische eendagsrenner van het moment is na Wout van Aert?

De uitslagen van Dylan Teuns dit voorjaar spreken voor zich. Zesde in de Ronde van Vlaanderen, Tiende in de Amstel, achtste in de Brabantse Pijl en winnaar van de Waalse Pijl.

José De Cauwer over Dylan Teuns in Parijs-Roubaix

Ik denk dat het net de kunst is om de zaken te bekijken zoals ze zijn in plaats van niet meer te weten wat je moet doen als er opeens buiten die lijntjes moet worden gekleurd.

"Teuns heeft ook niet uitgereden, maar gewoon zijn ding gedaan in Parijs-Roubaix en is afgestapt na 165 kilometer."

José De Cauwer is het daar niet helemaal mee eens. "Ik denk dat het net de kunst is om de zaken te bekijken zoals ze zijn in plaats van te veel te focussen op het programma dat je opgesteld hebt en dan niet meer te weten wat je moet doen als er opeens buiten die lijntjes moet worden gekleurd."

De enige voorjaarskoers waar Dylan Teuns niet finishte was Parijs-Roubaix. Dat hij daar reed was een noodgreep van zijn ploeg Bahrein-Victorious, maar uiteindelijk had zelfs dat geen negatieve invloed op de uitslag van de Waalse Pijl.

Waalse Pijl winnen mooier dan Tour-etappe?

Het palmares van Dylan Teuns is ondertussen gevuld met onder meer twee ritten in de Tour, het eindklassement van de Ronde van Polen, de leiderstrui in de Vuelta en nu dus ook de Waalse Pijl. Wat vinden zijn collega's de mooiste zege?

"Voor mij steekt een overwinning in de Waalse Pijl uit boven zijn ritten in de Tour en zijn andere zeges", antwoordde Yves Lampaert. "Omdat het in de Waalse Pijl man tegen man was tegen alle sterke mannen."

"Een rit in de Tour is ook heel speciaal, maar dan kwam hij steeds uit de kopgroep en hield stand. In de Waalse Pijl klopt hij renners als Alaphilippe, Pogacar en Valverde. Dat vind ik nog specialer."

"Wat ik mooi vind, is dat hij al eens derde was als jonge renner (in 2017). Daarna kwamen een aantal prachtige zeges en nu is hij opnieuw op zijn terrein. Dat is knap", besloot Sep Vanmarcke.