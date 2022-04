Thierry Neuville sluit bewogen openingsdag in Kroatië af op 2e plek

Thierry Neuville heeft een bewogen openingsdag afgesloten op de 2e plaats. Naast een tijdstraf van 40 seconden vanmorgen kreeg Neuville ook een boete van 1.900 euro voor overdreven snelheid. Neuville reed 156 km/u op een plaats waar de snelheid beperkt was tot 80 km/u. 's Namiddags verloor Neuville dan weer kostbare tijd toen er water in zijn auto kwam en zijn voorruit aandampte. WK-leider Kalle Rovanperä ging gewoon voort op zijn elan en won hij nog eens 3 van de 4 klassementsritten. In de stand heeft hij 1'04" voorsprong op Neuville.

12:28

Rovanperä aan de leiding. Kalle Rovanperä, de winnaar van de laatste WK-manche in Zweden, heeft zijn start niet gemist in Kroatië. De jonge Fin (Toyota) was donderdag al de snelste in de shakedown en trok die lijn gewoon door in de eerste vier uitdagingen van de dag. Thierry Neuville klaagde over te weinig grip en moet vrede nemen met de voorlopige 2e plek. Nochtans moet een rally die volledig op asfalt wordt gereden, hem wel liggen. Vorig jaar won hij in Ieper en Catalonië. Neuville ligt ruim 12 seconden achter op Rovanperä. Zijn ploegmaat Ott Tänak volgt op de 3e plaats. Vanmiddag staan nog 4 super specials op het programma.