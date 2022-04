Seizoensrevelatie Julie De Wilde (19) breekt halswervel in Parijs-Roubaix

De Wilde viel dit voorjaar op met een knappe tweede plaats in Dwars door Vlaanderen, in een massaspurt gewonnen door de Italiaanse Chiara Consonni, en ook nog top 10-noteringen in de GP Oetingen (9e) en de Scheldeprijs (7e).



Maar de youngster, die ook in het veld en op de piste aardig uit de voeten kan, maakte zaterdag kennis met de keerzijde van de medaille. Na een zware valpartij in de Hel van het Noorden werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis.



Daar mocht ze na nog wat extra scans pas gisteren weg. "Ze heeft 2 kleine breukjes in haar zesde halswervel, waardoor haar nek 3 à 4 weken gestabiliseerd moet worden", meldt haar ploeg.



"Gelukkig waren er niet meer gevolgen, naast wat schrammen, want dit had veel erger kunnen zijn", klonk er ook opluchting door. De ploeg wenst haar en hoopt op een spoedig herstel.