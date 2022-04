Rally van Kroatië: Neuville krijgt tijdstraf én werkstraf en blijft 4e

Het was gisteren een baaldag voor Thierry Neuville en corijder Martijn Wydaeghe. Hun Hyundai kende de nodige problemen (zie hieronder). Daardoor reden ze bij een verbindingsrit naar het servicepark veel te snel: 156 km waar 80 is toegelaten.



Dat leverde hen gisteren al een boete op van 1.900 euro, maar buitensporige snelheid (over een afstand van 11 km) is een ernstige inbreuk op de FIA-code. Daarom werden de 2 's avonds om 21u. ontboden voor een hoorzitting, samen met teammanager Pablo Marcos.



Daarop volgde deze mededeling van de wedstrijdleiding: "De rijder verklaarde dat hij, als gevolg van enkele technische problemen aan zijn auto te laat was voor de tijdscontrole. Hij vertelde verder dat ze, om het tijdverlies te beperken, "verplicht waren om te snel te rijden", hoewel zij wisten dat dit een overtreding van de verkeersregels was."



"Zij verklaarden echter dat zij nooit iemand in gevaar hadden gebracht, ook omdat er op dat moment geen verkeer was. Uit de gegevens van het officiële FIA Safety Tracking System bleek dat de bemanning op het voornoemde weggedeelte ongeveer 11 km te hard heeft gereden. Overdreven snelheid is een ernstige overtreding van de Internationale Sportcode van de FIA."



"In dit geval lag de geregistreerde snelheid bijna 100% boven de snelheidslimiet, en noch de afwezigheid van verkeer, noch de intentie om te proberen hun tijdverlies te beperken, kan in aanmerking worden genomen om verzachtende omstandigheden te claimen."



Zo kwam er nog een dubbele bestraffing bovenop de boete: een tijdstraf van 1 minuut en een werkstraf van 2 dagen die moet worden uitgevoerd binnen het jaar. De internationale automobielsportfederatie FIA zal bepalen wat die straf zal zijn.