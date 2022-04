Pogacar blaakt van zelfvertrouwen voor Ardennenklassiekers: "Vorm is goed"

Vorig jaar ontbrak Team UAE nog in de Waalse Pijl na een aantal (vals) positieve coronatests, maar morgen staan speerpunten Tadej Pogacar en Marc Hirschi, de winnaar van 2020, wel aan de start.

Pogacar en Hirschi krijgen de steun van de Spanjaarden Juan Ayuso en Marc Soler, de Noor Vegard Stake Laengen, de Sloveen Jan Polanc en de Italiaan Diego Ulissi. In Luik-Bastenaken-Luik wordt Ayuso vervangen door de Nieuw-Zeelander George Bennett.

Pogacar bewees in de Ronde van Vlaanderen (4e) al dat hij in topvorm is en hoopt zondag zijn titel te kunnen verdedigen in La Doyenne. "We keren terug naar de Ardennen met fantastische herinneringen aan vorig jaar", vertelt Pogacar.

"Het is een periode waar ik met veel genegenheid op terugblik. De zege pakken in Luik was als een droom, ik voel een mooie band met deze wedstrijd."

"Voor deze Ardennenklassiekers hebben we een zeer dynamisch team. De vorm is goed en ik denk dat ik het goed kan doen. Maar het team is erg sterk en we hebben opties, wat altijd een voordeel is."



Pogacar bleef weg uit Parijs-Roubaix, maar verkende na de Ronde van Vlaanderen wel de kasseisectoren van de Ronde van Frankrijk. "Dat was een leuke ervaring. Ze zijn vrij lastig, maar het is goed om een idee te hebben van wat je kan verwachten."