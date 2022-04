Ivan De Witte: "Intuïtie zegt dat we naar overeenkomst met Hein Vanhaezebrouck gaan"

Bij AA Gent smaakte het ontbijt daags na de bekerfinale extra zoet, of wat had u gedacht? De Ghelamco Arena zit nog in een feestroes, maar in het voetbal is er geen tijd om stil te staan. Dat liet ook Hein Vanhaezebrouck, aan het einde van het seizoen einde contract, gisteren al verstaan. Kopt voorzitter Ivan De Witte zijn voorzet binnen?

"Uitgefeest zeker, uitgerust nog niet helemaal." Ondanks een ietwat kortere nacht verdween de glimlach vanzelfsprekend niet van het gezicht van Ivan De Witte. "Dit is na een moeilijke periode het signaal dat we weer zijn waar we moeten zijn", vertelt hij daags na de bekerzege. "Bij een voorzitter slaat dat diep in, net als bij de fans." "Onze reputatie heeft weer een boost gekregen. Tijdens de mindere periode had ook de perceptie een flinke dreun gekregen, maar we mogen zeggen: we are back in town." AA Gent is nu al zeker van Europees voetbal en dat heeft ook financiële gevolgen. De voorzitter van de bekerwinnaar laat het achterste van zijn tong niet zien en benadrukt hoe Gent als een goede huisvader zal blijven omspringen met de portefeuille.

Ik kan niet beschrijven hoeveel uren hij in deze club en de werking en opbouw ervan steekt. We mogen hem veel krediet geven. Ivan De Witte over Hein Vanhaezebrouck

Is er in de geldbuidel ook plaats voor een contractverlenging van succescoach Hein Vanhaezebrouck? "We hebben nog geen overeenkomst, maar we hebben al gesprekken gevoerd en die zullen we op korte termijn intensifiëren." "Zoals iedereen weet ben ik altijd een grote voorstander van Hein geweest. Wat we nu verwezenlijkt hebben, mogen we voor een belangrijk deel toeschrijven aan hem." "Dan spreek ik over zijn engagement en werkkracht. Ik kan niet beschrijven hoeveel uren hij in deze club en de werking en opbouw ervan steekt. We mogen hem veel krediet geven." (lees voort onder de foto)

En wat met Tarik Tissoudali?

Al wil Hein Vanhaezebrouck zelf vooral duidelijkheid, zo verkondigde hij gisteren na het laatste fluitsignaal. "Wat kunnen we met Gent betekenen de komende jaren?", was zijn duidelijke vraag. Ivan De Witte zucht eens op de vraag of het water diep is. "Ik doe er geen voorbarige uitspraken over." "Ik kan alleen iets zeggen dat gebouwd is op intuïtie en die zit meestal redelijk goed: die intuïtie zegt me dat we finaal wel naar een overeenkomst gaan om samen verder te gaan." Nochtans zijn er kapers op de kust. "Dat weet ik. Dat is gewoon zo in een competitieve wereld, maar de partijen moeten ook bij elkaar passen. En Hein past bij deze club." "We spreken heel binnenkort met elkaar", herhaalt De Witte nog eens. "Maar ik geef geen inzicht bij de financiële middelen." En wat met Tarik Tissoudali, die ook aan het flirten is met buitenlandse clubs? "We moeten zien hoe zijn ambities liggen op financieel vlak, maar we zullen proberen om hem bij de groep te houden."