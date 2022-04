Gids Waalse Pijl: op zoek naar opvolgers voor Julian Alaphilippe én Anna van der Breggen

Zo ging het vorig jaar:

Voor Alaphilippe is het zijn 3e overwinning in Hoei (na 2018 en 2019).

De Sloveen komt voor het eerst piepen in de Waalse klassieker en betaalt leergeld. Wanneer hij bij het bord van 300 meter zijn pijl afvuurt, wacht Alaphilippe geduldig af. Om de kopman van Jumbo-Visma 50 meter voor de streep te remonteren.

Voor de 3e keer in zijn carrière wint Julian Alaphilippe de Waalse Pijl. In zijn wereldkampioenentrui rekent hij af met Primoz Roglic.

Het parcours:

De aankomst ligt al sinds de jaren 80 in Hoei, de start ligt voor het eerst in Blegny: een dorp ten noordoosten van Luik. Van daaruit gaat het op en af - of wat had u gedacht? - richting het lokale parcours in Hoei.

De klim is 1,2 lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent. Niet onmogelijk denkt u? Weet dat de Muur regelmatig flirt met 15 procent, in de binnenbochten gaat het nog steiler.

De deelnemers:

De kasseispecialisten geven woensdag de fakkel door aan hun lichtere collega's.

Julian Alaphilippe mag rugnummer 1 opspelden. De wereldkampioen mikt in Hoei op een 4e zege (na 2018, 2019 en 2021). Net als in de Ronde van Baskenland kan hij rekenen op ploegmaat Remco Evenepoel om hem te lanceren. Of draaien ze de rollen om?

De nummer 2 van vorig jaar moet passen voor de Ardennenklassiekers. Primoz Roglic heeft Baskenland verlaten met een enkelblessure.

Wel weer van de partij is Tadej Pogacar. Vorig jaar moest zijn team zich in laatste instantie terugtrekken, nu komt Emirates aan de start met de Tourwinnaar én Marc Hirschi. De Zwitser won de Waalse Pijl in 2020.

Hoe goed is Alejandro Valverde nog? De 41-jarige Spanjaard staat 5 keer op de erelijst van de klassieker (2006 en 2014-2017). Het wordt zijn eerste koers sinds zijn opgave 3 weken geleden in Catalonië.



Bij Ineos lijnen ze een interessant trio op. Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski en Daniel Felipe Martinez zijn allemaal in vorm.

Wie ook uitstekend koerst, is Benoît Cosnefroy. In de Amstel en in de Brabantse Pijl snelde de Fransman naar de 2e plaats. Zet hij in Hoei de kers op de taart?

En de Belgen? Dan kijken we naar Dylan Teuns. Vijf jaar geleden stond hij nog op het podium in Hoei (als 3e). De jongste weken verzamelde hij top 10-plaatsen in de Ronde (6e), de Amstel (10e) en de Brabantse Pijl (8e).

Zondag stapte Teuns bewust af in Roubaix: "Met het oog op de Ardennen."