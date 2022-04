Vincent Kompany na verloren bekerfinale: "Geen gezever, we zullen wel zien wie het laatst lacht"

Het was geen gebroken Vincent Kompany die Aster Nzeyimana te woord stond. "Schade? Niks. No way", opende hij. "Ik ben voornamelijk teleurgesteld voor de jongens."

"Ik kan dit naast me leggen. We hebben er alles aan gedaan. Strafschoppen, dat is de hardste manier. Voor hetzelfde geld staat de 4 aan de andere kant op het scorebord, maar dat is voetbal."

"We moeten een mentaal beeld nemen van dit moment. Nu staan we aan de verkeerde kant en dat moet ons motivatie geven om wél de ploeg te zijn die de prijzen in de lucht steekt."

"We zijn in de wedstrijd geweest", vond de coach van Anderlecht. "Het was een lange wedstrijd, dat kan je zomaar niet op één minuut allemaal opsommen. In de eerste helft was het goed en ging het gelijk op."

"Ik dacht dat we er fysiek doorkwamen in de verlengingen. Zij waren vermoeid en konden de bal nog maar met moeite rondspelen. Wij konden zuiverder zijn aan de bal en dat was het probleem. Ik weet niet of het gelinkt was aan nervositeit."

Kompany verweet Cullen en Murillo, die hun strafschop misten, niks. "Je moet dapper zijn om die strafschoppen te nemen. De emoties die daaraan gelinkt zijn, dat zie je wel."

"Het is niet gemakkelijk? Ik zeg altijd dat de verantwoordelijkheid voor een strafschop bij de technische staf ligt. Die jongens moeten er gewoon met lef naartoe gaan."