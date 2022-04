Haasje-over na 40 km! Marathon van Boston draait uit op heerlijke sprint

De sprint begon al op 1.500 meter van de finish. Het was koffiedik kijken wie zou winnen. Peres Chepchirchir en Ababel Yeshaneh speelden voortdurend haasje-over.

Na 8 positiewissels was het uiteindelijk Chepchirchir die aan het langste eind trok. De olympische kampioene won in 2u21'01", Yeshaneh finishte 4 tellen later.