Francky Dury: "AA Gent behield zijn identiteit in de bekerfinale, Anderlecht niet"

"Bij AA Gent zag ik in de finale hun identiteit terug met lopende mensen zoals Tissoudali en een balvaste Odjidja. Ook op hun flanken bleven Samoise en Castro-Montes lopen, daar moet je je nooit zorgen over maken."

Helaas waren de belangen misschien te groot. Spannend was het wel, maar een goede finale werd het uiteindelijk niet. AA Gent won en dat was verdiend. Als het een boksmatch was geweest, had Francky Dury Gent op punten tot winnaar uitgeroepen.

Alle sterren leken gunstig te staan voor een geweldige bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht op paasmaandag. In het Koning Boudewijnstadion stonden twee ploegen tegenover elkaar die willen aanvallen en domineren, twee ploegen ook die nood hadden aan een trofee en aan het Europese ticket dat te verdienen was.

"Bij Anderlecht heb ik die identiteit niet gezien. Normaal staan er bij Anderlecht twee balvaste spelers op het middenveld met Cullen en in dit geval Olssen en op de flanken proberen ze hun spel te ontwikkelen tussen de linies met Verschaeren en Refaelov, dat laatste heb ik in de bekerfinale niet gezien."

"Refaelov kwam niet veel aan de bal tussen de linies, terwijl als hij aan de bal komt, dan draait de machine van Anderlecht. Normaal is hun sterkte ook dat ze de flankspelers Gomez en Murillo de ruimte geven op de flanken."

Ook de vroege wissel van Zirkzee pakte niet goed uit in een finale waar Anderlecht moeilijk vat op kreeg, vond Dury. "Raman brengen voor Zirkzee is een wissel die ik soms zeker begrijp, maar soms ook niet. Met Zirkzee heb je iemand die kan bijsluiten, die sterk is met de bal aan de voet en die het team kan laten opschuiven. Met Raman ontwikkel je het spel meer in de diepte."

"Maar oké, ik heb de voorbereiding natuurlijk niet meegemaakt. Je zag bijvoorbeeld aan Yari Verschaeren dat hij nog wat ritme miste. Twee of drie weken aan de kant staan, is veel. Het gaat dan niet alleen over de speelminuten, maar ook om de spanning. Die spanning heeft in de bekerfinale veel schade veroorzaakt."

"Ik was verrast dat Vincent Kompany vooraf zei dat de finale een wedstrijd als een andere was. Als trainer probeer je natuurlijk de stress van je team naar beneden te halen, door zelf een ontspannen houding aan te nemen. Anderlecht speelde niet goed."