Eddy Snelders zag onherkenbaar Anderlecht in finale: “Zelfs Kompany heeft druk niet onder controle”

Een hoogstaande bekerfinale was het allerminst. Maar terwijl KAA Gent zich met een trofee kan troosten, blijft Anderlecht met lege handen achter. Onze analist Eddy Snelders zag paars-wit ver onder de verwachtingen blijven in Brussel. “Ze hebben Gent maar een kwartiertje in de problemen kunnen brengen.”

Anderlecht zal nog even moeten wachten op de trofee waar het al jaren naar snakt. In de bekerfinale tegen KAA Gent maakte het zelden aanspraak op de zege met veel te pover voetbal. Ook Eddy Snelders zag dat de recordkampioen nooit zijn beste spel kon bovenhalen. Waar liep het toch mis? “Op het middenveld”, klink het stellig bij Snelders. “Daar was er te weinig dominantie, balvastheid evenmin. Anderlecht kreeg nooit grip op KAA Gent. Het spel was daarvoor veel te lateraal, bijna elk duel ging verloren en ook de balrecuperatie was ondermaats.”

Ik denk niet dat dit voor Anderlecht een dreun is met het oog op de play-offs. Eddy Snelders

De poging tot shockeffect van Kompany op het uur veranderde eveneens weinig, zag Snelders. “Met zijn driedubbele wissel probeerde hij nochtans om meer snelheid in de ploeg te brengen. Alleen konden ze KAA Gent speltechnisch maar één kwartiertje echt in moeilijkheden brengen. Veel te weinig.” Voor velen was het een grote ontgoocheling dat Anderlecht uitgerekend op het meest cruciale moment opnieuw een stap achteruit zette op voetballend vlak. “Maar zelfs Kompany heeft de stress en druk in zo’n belangrijke wedstrijd niet onder controle. Je zag dat Anderlecht moeite had met de omstandigheden. Ze waren niet in de relaxte toestand van in de competitie. En in een bekerfinale krijg je nu eenmaal geen tweede kans.” Snelders verwacht wel dat de mentale impact op de play-offs van paars-wit beperkt zal zijn. “Ik denk niet dat dit een dreun is met het oog op de toekomst. Het zal vooral zaak worden om iedereen opnieuw gezond aan de aftrap te krijgen tegen Union. Enkele jongens hebben toch schade opgelopen.”

Voor Snelders kroonde KAA Gent zich overigens meer dan terecht tot bekerwinnaar. “Ze hadden de meeste intentie om er iets van te maken. Gent begon snedig aan de wedstrijd, maar na het uur verwaterde de partij vooral in een slijtageslag. Op basis van de kansen en het vertoonde spel verdienden de Buffalo's de zege.”

Dit is een mooie beloning voor het seizoen van KAA Gent. Ze misten de top 4, maar dit maakt ongetwijfeld veel goed. Eddy Snelders