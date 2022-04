Fases Roubaix

1. Waaieralarm! Ineos Grenadiers breekt de koers vroeg open

Na pas 50 kilometer steekt Ineos Grenadiers de boel in de fik. Zowat alle andere tenoren, met Van der Poel en Van Aert op kop, zijn op dat moment in slaap gedommeld. Ze knokken zich beetje bij beetje weer in koers.

"Het is anarchie", zeggen Karl en José in koor.