Lotte Kopecky heeft de kasseien van Parijs-Roubaix ogenschijnlijk goed verteerd. Amper een dag nadat ze op de velodroom naar de 2e plaats gesprint had, zocht ze al een nieuwe wielerpiste op. In het wielercentrum Eddy Merckx in Gent werd ze gespot tijdens de Belgian Track Meeting. Dat werd gisterenavond nog beslist.