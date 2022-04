Dylan van Baarle over eventuele transfer: "Jumbo-Visma heeft inderdaad interesse"

Het gerucht van een nakende transfer van Dylan van Baarle van Ineos naar Jumbo-Visma doet al enkele dagen de ronde. Zelf ontkent de 29-jarige renner het nieuws ook niet.

"Er is inderdaad interesse. Maar ik ben nu nog in gesprek met mijn huidige ploeg. Dus meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen", vertelde Van Baarle, de nummer 2 van de Ronde.

De Nederlander kijkt ook reikhalzend uit naar Parijs-Roubaix. Hij staat met een sterk blok van Ineos aan de start. "We staan hier met 5 jongens die echt kunnen winnen. Dat moeten we morgen proberen uit te spelen", zegt hij.

"Ik ga proberen om in de finale te zitten. Dat mag duidelijk zijn. We gaan wel zien hoe de koers loopt. Ik heb hard toegewerkt naar deze periode. Deze koers moet me, net zoals Vlaanderen, liggen. We zullen zien waar het schip strandt morgen."

Zijn ploegmaat Magnus Sheffield, 19 jaar en winnaar van de Brabantse Pijl, staat straks voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix. "Sheffield en Ben Turner hebben dit voorjaar laten zien dat ze er klaar voor zijn. Woensdag zaten ze allebei in de finale en dat moet hen vertrouwen geven", aldus Van Baarle.