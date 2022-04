Filippo Ganna: "Weet niet waarom mensen mij als een favoriet zien"

"Een tijdrit van ongeveer 260 kilometer rijden"

"Dat zijn geen leuke ervaringen. Ik hoop nu meer vooraan te zitten. Heel wat Italianen hebben deze wedstrijd gewonnen en ik hoop daar ooit bij te zijn, maar makkelijk is dat niet. Na wat problemen met mijn maag voel ik me wel beter."

Veel mensen zien in de Italiaan van Ineos-Grenadiers daarom een topfavoriet voor zondag. Zelf bleef de nuchtere Ganna heel bescheiden op zijn persmoment. "We hebben een sterk team, maar of ik bij de favoriet hoor, zullen we zien op zondag."

Met meer dan 1m90 en een gewicht van meer dan 80 kilogram is Filippo Ganna lichamelijk perfect gewapend om de helse kasseien van Parijs-Roubaix te verteren. Dat bewees hij door de klassieker in 2016 te winnen bij de beloften.

Kwiatkowski: "Rijden alsof morgen niet bestaat"

Als Ganna zijn "tijdrit" niet lang genoeg kan volhouden, dan heeft Ineos-Grenadiers nog genoeg andere ijzers in het vuur. Magnus Sheffield won nog maar net de Brabantse Pijl, Dylan van Baarle en Ben Turner rijden een sterk voorjaar en Michal Kwiatkowski blinkt in zijn vel na zijn zege in de Amstel Gold Race.

"Ik hou ervan om te rijden alsof er geen morgen bestaat", zei Kwiatkowski. "Het is leuk om alles of niets te spelen. Bij rittenkoersen moet je toch vaak ook aan de rit van de volgende dag denken."

"Zondag begin ik wel van nul, denk ik. Enkel vorig jaar reed ik Parijs-Roubaix al, maar dat was in totaal andere omstandigheden (het was kletsnat). Ik heb wel al andere kasseiwedstrijden gereden en daar had ik altijd een goed gevoel bij, maar Roubaix is met niets te vergelijken."