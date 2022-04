Burnley neemt moeilijke beslissing en ontslaat Sean Dyche na 9,5 jaar

Sean Dyche werd trainer van Burnley in 2012. De club speelde toen in The Championship, de Engelse tweede klasse. Hij zou Burnley twee keer naar de Premier League loodsen.

Een eerste keer in 2014. Burnley degradeerde meteen opnieuw, maar pakte het seizoen daarna opnieuw de titel in The Championship. Sindsdien was Burnley een vaste klant in de Premier League. De club speelde zelfs voor het eerst in 51 jaar Europees voetbal onder Dyche.

"Allereerst willen we onze oprechte dank aan Sean en zijn staf laten optekenen voor hun prestaties bij de club de afgelopen tien jaar", reageert voorzitter Alan Pace.

"Gedurende zijn tijd op Turf Moor is Sean zowel op als naast het veld een aanwinst geweest, gerespecteerd door spelers, staf, supporters en de bredere voetbalgemeenschap."

"De resultaten dit seizoen waren echter teleurstellend en hoewel dit een ongelooflijk moeilijke beslissing was, met nog acht cruciale wedstrijden in deze campagne te gaan, zijn we van mening dat een verandering nodig is om de ploeg de best mogelijke kans te geven om in de Premier League te blijven."