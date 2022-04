Bert De Backer trekt met meetlat naar de kasseien van Roubaix: "Putten tot 15 cm diep, het is hard afzien"

Als ex-profrenner weet Bert De Backer als geen ander hoe het is om over de kasseien van Roubaix te dokkeren. "Hard afzien is een understatement", zegt de man die intussen onze analist geworden is.

Het tweetal begint zijn verkenning vlak voor het Bos van Wallers.

"Meteen gevaarlijk en superzwaar", zegt Bert De Backer terwijl hij met zijn meetlat de diepte van de putten opmeet. "De kasseien liggen er gewoon uit, met gaten tot 14 centimeter diep."

Toeval of niet, maar De Backer staat na 2 kilometer in het Bos van Wallers vooraan en achteraan lek. Het maakt meteen duidelijk dat ook het materiaal te lijden heeft onder de lastige stroken.