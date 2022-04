Vijandigheden tussen Atletico en City gaan verder in de spelerstunnel

Iets over 23u woensdagavond: Atletico Madrid toont twee gezichten. Terwijl de fans lof verdienen omdat ze tot meer dan tien minuten na de match nog steeds zingen en dansen ondanks een nederlaag, zijn de spelers betrokken bij geduw en getrek in de spelerstunnel.

Op beelden is te zien dat Savic en Vrsaljko bijzonder hevig te keer gaan. Savic is in een verhitte discussie betrokken met Grealish, die zich ook niet onbetuigd laat.

Vrsaljko gooit daarna iets in de richting van een speler of staflid van City en lijkt ook te spuwen.

Volgens bepaalde bronnen zouden Grealish en Savic elkaar ook een kopstoot hebben gegeven. De twee hadden het eerder ook al flink aan de stok met elkaar op het veld.

In een opmerkelijk beeld tijdens de match is te zien hoe Grealish iets onvriendelijks zegt tegen Savic, waarop die aan het lange haar van de Brit trekt.



Ook in de heenmatch hadden Savic en Vrsaljko al aan het haar van Grealish getrokken.