Victor Campenaerts in Extra Time Koers: "Philippe Gilbert is nog heel strijdlustig"

Een ode aan Philippe Gilbert. Het panel van Extra Time Koers zwaaide met veel lof over de carrière van de 39-jarige Lotto-Soudal-renner. "Hij is een fenomeen op zijn vlak", aldus Dirk De Wolf over zijn voormalige poulain, die eind dit jaar stopt.

Campenaerts: "Philippe is een echte leider"

Het laatste jaar van Philippe Gilbert was in Extra Time Koers hét moment van Victor Campenaerts. “Af en toe wordt er negatief gesproken dat hij zijn niveau niet meer haalt en dat is niet te ontkennen. Maar binnen de ploeg zie je dat hij nog zeer gemotiveerd is en de sfeer niet naar beneden haalt", klinkt het bij ploegmaat Campenaerts. "Ik denk dat het niet gemakkelijk is om gemotiveerd te blijven als je ooit wel op het hoogste niveau hebt gestaan. Maar hij slaagt daarin."

"Hij is echt nog heel strijdlustig en iedere koers opnieuw gaat hij er vol tegenaan. Philippe is ook een echte leider. Als hij er voor gaat, draagt dat over op de hele ploeg."

Axel Merckx: "Alleen maar respect voor Gilbert"

Ex-ploegmaat Jan Bakelants was er getuige van toen Gilbert in zijn 2011 het magische vierluik won. "Op dat moment stond ik nog aan het begin van mijn carrière", aldus Bakelants. "Hij was een genereuze ploegmaat waar je je graag dubbel voor plooide." "Ik besefte niet wat een luxe het is als jouw kopman zegt dat hij zal winnen en het ook doet. Ik heb dat nadien nog gehoord bij anderen, maar zelden heb ik de bloemen gezien." Ook Axel Merckx stak de loftrompet over de Waal. “Ik kan alleen maar respect hebben voor Gilbert." "Je moet ook begrijpen wat er aan de hand is met hem. Hij heeft veel pech gekend de laatste jaren. Vorig jaar is hij bijvoorbeeld zwaar ten val gekomen. Hij had echt veel ambitie om er dit voorjaar iets van te maken, maar dan werd hij ziek voor Milaan-Sanremo."



"Ik bewonder hem dat hij nog altijd gemotiveerd blijft om de ploeg omhoog te trekken. Ik ken hem al jaren en het klikt gewoon goed tussen ons. Sommige uitspraken over hem zijn toch spijtig.”

Waar plaatsen we Gilbert in geschiedenis?