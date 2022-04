Sponsors van Rode Duivels kiezen voor "gulden middenweg": "Er is geen verwijt naar de spelers"

Over het sportieve luik van het WK voetbal in november en in december in Qatar zal nog veel gepalaverd worden, maar momenteel gaat het vooral over de mensenrechtensituatie in het organiserende land.

Verschillende sponsors van de Rode Duivels - denk aan financiële instelling ING, warenhuisketen Carrefour en chocoladefabrikant Côte d'Or - beperken hun traditionele engagement en sturen bijvoorbeeld geen klanten of gasten naar Qatar.

"Dat ligt in de lijn der verwachtingen", duidt Marko Heijl, lector sport en marketingcommunicatie aan de VUB.

"Het is logisch dat we nu heel veel Qatarbashing krijgen. Al is het ook eerder symbolisch, want de sponsors houden hun handen niet van de Rode Duivels zelf."

"Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard: zij hebben zich op een sportieve manier geplaatst. Er treft hen geen schuld."

"Zij kunnen er niet aan doen dat het WK in een fout regime plaatsvindt. Er is geen enkel verwijt naar hen."