Simeone niet gesust door Guardiola: "Met lovende woorden kan je toch minachten"

Guardiola: "We hadden makkelijk uitgeschakeld kunnen worden"

De dubbele confrontatie tussen Atletico Madrid en Manchester City was aangekondigd als een clash tussen twee stijlen en die voorspelling werd helemaal waargemaakt.

In de heenmatch was het een clash tussen een ploeg die bijna volledig balbezit had versus een ploeg die in een 5-5-0-formatie speelde. In de terugmatch werd de lichtvoetigheid van City door Atletico beantwoord door een winnaarsmentaliteit op en over het randje.

Atletico had het uiteindelijk aan zichzelf te wijten dat het niet minstens verlengingen afdwong. Het miste verschillende goede kansen.

"Ze hebben ons met onze rug tegen de muur gezet", zei Pep Guardiola na de match. "Het leek alsof we niet meer wisten hoe we moesten voetballen. Dat was hun verdienste. We kunnen vieren dat we doorgaan, maar we hadden ook makkelijk uitgeschakeld kunnen worden na die tweede helft."

"Ik heb veel respect voor Atletico. Ze hebben veel verdienste in wat ze doen. Ze mogen spelen zoals ze willen. Ik heb Atletico nooit bekritiseerd en wat Diego Simeone doet, kent hij beter dan om het even wie in deze wereld."