Nog geen 200 dagen na de kletsnatte editie in oktober staat Parijs-Roubaix al opnieuw op het menu. Sonny Colbrelli is er niet bij, wie blinkt in de late namiddag op het hoogste schavotje op de piste in Roubaix? U schuift het podium Van der Poel, Van Aert en Lampaert naar voren.