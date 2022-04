Ondanks Nederlandse interesse blijft Raoul Ehren de Red Panthers trouw tot na Parijs

Raoul Ehren, een 48-jarige Nederlander, volgde in december 2020 zijn landgenoot Niels Thijssen op als bondscoach van de nationale hockeyploeg bij de vrouwen. Voordien was hij assistent van Thijssen.

Zijn contract bij de Red Panthers liep tot en met het WK van 2022 in Spanje en Nederland (1-17 juli). Dat zorgde voor interesse uit Nederland, waar zijn naam genoemd werd om daar de nationale vrouwen te trainen.

Ehren kiest toch voor een langere samenwerking met de Panthers. "Ik heb echt genoten van de afgelopen twee jaar aan het hoofd van de Red Panthers", zegt Ehren.

"Wat ook het verschil heeft gemaakt, is de High Performance-omgeving die we in België hebben ontwikkeld. We hebben ervaren atleten van hoge kwaliteit, opwindende jongeren die doorstromen en een uitstekende ondersteunende staf."

De Red Panthers klommen onder Ehren naar hun hoogste plaats ooit op de wereldranglijst, de zevende plek.



Op het EK vorige zomer in het Nederlandse Amstelveen behaalden de Red Panthers brons.