Moeskroen krijgt ook geen licentie voor eerste nationale

Voor de zevende keer in acht jaar tijd krijgt Moeskroen niet meteen een licentie voor profvoetbal. De voorbije jaren kreeg de club uiteindelijk wel het licht op groen van het Belgisch Sporttribunaal BAS en Moeskroen bevestigde dat het zich ook nu tot die instantie zal wenden.

Daarmee koopt het zich extra tijd om oplossingen en vooral investeerders te zoeken.

Als Moeskroen deze keer bot vangt bij het BAS, zal het in 2022-2023 in de tweede amateurklasse moeten uitkomen. Dat met een handicap van drie punten, één per periode.

Voor 1e nationale kreeg het geen licentie. De Licentiecommissie van de voetbalbond oordeelde "dat het voortbestaan van de club tot 30 juni 2023 (einde seizoen) niet gegarandeerd kan worden".