Poolse ref werkt Thomas Tuchel op de zenuwen: "Hij stond daar wat te lachen met Ancelotti"

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti besefte dat zijn team door het oog van de naald gekropen was. "We hebben afgezien", gaf de Italiaan toe. "Al vond ik de 0-2 wel onverdiend. Wij speelden op dat moment goed."



Bij 0-3 had Chelsea uitzicht op de kwalificatie, maar Rodrygo zorgde nog voor verlengingen. "We zijn blijven vechten als leeuwen. De magie van Bernabeu heeft ons ook geholpen om niet op te geven", aldus Ancelotti.



"We mogen trots zijn op wat we gepresteerd hebben. Na PSG in de 1/8e finales hebben we nu ook de titelverdediger uitgeschakeld en staan we in de halve finales. Ik kan niet gelukkiger zijn."