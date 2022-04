NBA: Brooklyn en Minnesota mogen naar play-offs, herkansing voor Cleveland en LA Clippers

De Brooklyn Nets waren er na een wisselvallig seizoen niet in geslaagd om zich rechtstreeks te plaatsen voor de play-offs, maar maakten tegen Cleveland meteen hun intenties duidelijk. Al in het 1e quarter stond er een voorsprong van 20 punten op het scorebord. Onder impuls van een ongrijpbare Kyrie Irving, die pas in het 4e quarter zijn eerste misser liet optekenen, stoomden de Nets naar een 115-108-overwinning. Irving was in totaal goed voor 34 punten en deelde ook 12 assists uit. Kevin Durant maakte 25 punten en strooide met 11 assists. Brooklyn mag nu als nummer 7 naar de play-offs en neemt het in de 1e ronde op tegen de Boston Celtics, die het thuisvoordeel hebben. Cleveland krijgt nog een tweede kans om zich te plaatsen voor de play-offs. De Cavaliers nemen het vrijdag op tegen de winnaar van Atlanta-Charlotte. Die match wordt komende nacht gespeeld.

Minnesota mag zich opmaken voor Memphis

In de Western Conference gaan de Minnesota Timberwolves als 7e reekshoofd de play-offs in. De Wolves rekenden vannacht na een spannend duel af met de LA Clippers: 109-104.



Minnesota-sterspeler Karl-Anthony Towns had met slechts 11 puntjes een moeilijke avond voor hij met foutenlast naar de bank verdween, maar zijn maatjes Anthony Edwards (30 punten) en D'Angelo Russell (29 punten) namen uitstekend over.



Ook voor Patrick Beverley was het een emotionele zege. De guard werd vorige zomer nog doorgestuurd bij de LA Clippers en barstte na afloop in tranen uit.



De Timberwolves treffen nu de Memphis Grizzlies in de 1e ronde van de play-offs in het Westen. De LA Clippers krijgen een herkansing tegen de winnaar van New Orleans-San Antonio.