België wil - net als Nederland - Final Four van Nations League organiseren in 2023

Landen die graag de Nations League zouden ontvangen moesten voor vandaag hun dossier indienen. En dat hebben België, Polen, Wales en Nederland dus gedaan. Opvallend is dat de vier landen deel uitmaken van dezelfde poule (groep A) in de volgende editie van het toernooi.

Tot 5 oktober kunnen de landen hun kandidatuur nog verfijnen en in januari stelt de UEFA het gastland dan voor. De Final Four zal plaatsvinden van 14 tot 18 juni 2023.

In de laatste editie van de Nations League in oktober moesten de Rode Duivels in hun halve finale in Turijn met 3-2 de duimen leggen voor wereldkampioen Frankrijk, dat later ook het laken in de finale in Milaan tegen Spanje met 2-1 naar zich toe trok.