Beerschot wil jeugdcomplex bouwen van 7 miljoen: "Hier spreekt ambitie uit die we nog steeds hebben"

“De bouwaanvraag indienen, heeft heel wat voeten in de aarde gehad", vertelt Davy De Smedt, hoofd van de jeugdacademie. “Het indienen van deze bouwplannen is een mijlpaal voor de jeugdwerking van Beerschot die we stelselmatig weer op de kaart willen zetten.”

“Het nieuwe gebouw moet ons in staat stellen om de betere spelers te kunnen houden en nieuwe talentvolle spelers aan te trekken. De dagelijkse werking van de academie verhuist voor 100% naar het universiteitsplein. Op middellange termijn is het doel om Elite 1 te spelen, daarvoor hebben we extra voltijdse en halftijdse medewerkers nodig, er is in dit complex ook voldoende plaats voorzien om die groei te faciliteren.”

“Dat zegt ook iets over de ambitie die wij nog steeds hebben met onze club”, vult voorzitter Francis Vrancken aan. “De jeugd is de toekomst van Beerschot en een nieuw complex dat de eerste ploeg en de jeugd onder een dak brengt, kan daarin een belangrijke rol spelen.”

“De financiering van het complex was al even rond. In totaal zal het nieuwe complex 7 miljoen euro kosten. Daarvan wordt de helft betaald door Sport Vlaanderen via een subsidie, de overige 3,5 miljoen euro wordt bijgepast door de aandeelhouders van de club. Die subsidie kregen we door een samenwerking met de topsportschool”, kadert Vrancken.

“Zij zullen tijdens de dag gebruik maken van ons complex”, gaat De Smedt verder. “Zo creëren we een nog sterkere band met hen. Jeugdspelers van Beerschot die op de topsportschool zitten, zullen de hele dag op ons jeugdcomplex zitten. Dat zorgt voor een soort van thuisgevoel en versterkt het Beerschot-gevoel van onze spelers.”