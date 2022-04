"Parijs-Roubaix wordt een volledig andere koers en wellicht zonder Wout van Aert"

Karl: Het was een hele mooie editie met een formidabele 19-jarige winnaar. Magnus Sheffield heeft het overtal perfect uitgespeeld, maar je moet er ook kracht en conditie voor hebben.

José: Ja, en die heeft hij duidelijk. Hij heeft het eigenlijk niet alleen laten zien met zijn aanval in de laatste 4 kilometer, maar ook onderweg was hij al echt goed. Ik had het gevoel dat hij beter was dan Tom Pidcock en de evenknie van Ben Turner.

Karl: Je zegt altijd: een ploeg is maar op het niveau van de kopman. Maar Ineos doet het met anderen. Het is de ploeg van het moment, maar niet met een kopman die er bovenuit steekt. Ze doen het in de breedte.

José: Dit is een jongerenploeg. Zo'n renner als Magnus Sheffield werd in 2019 nog 2e in de Keizer der Juniores. Je denkt toch niet dat hij enkele jaren later al de Brabantse Pijl wint.

Karl: We hebben een hele goeie Remco Evenepoel gezien, weliswaar zonder echt resultaat door die ontregelde sprint. Hij moest twee keer enorm veel wattages drukken in de Hertstraat omdat hij niet in het gootje reed. Is dat nog een deel van de progressie die hij moet maken?

José: Ja, dat denk ik. Nog maar eens. Er was ook een beetje een gebrek aan steun of misschien te weinig vechtlust om als eerste in te draaien. Of hij durft niet in het gootje. Je zit daar met je pedaal ook echt niet ver van de stoeprand. Je moet kiezen, maar zo verlies je enorme wattages. Maar vanuit deze cabine is het makkelijk, hé.

Karl: Kleur je voor Roubaix de volledige ploeg van Ineos in?

José: Neen, want daar krijgen we een andere koers, een afmattingskoers. We gaan daar terug in de tijd richting de Ronde van Vlaanderen. En ik denk zelfs dat Pidcock er niet rijdt. Ze hebben hem daar ook niet nodig. Dat is geen team dat kijkt naar publiciteit. Ze staan daar boven. Ook met zo'n Sheffield die naar hier komt: het is niet zoals bij Evenepoel, want in de VS zit daar geen druk op.

Karl: Denk je dat Wout van Aert zondag start?

José: Ik denk het niet. Waarom? Omdat Luik-Bastenaken-Luik al aan het lijstje is toegevoegd. Ik stel vast dat Jumbo-Visma geen enkel risico wil nemen, vooral met een talent als Wout van Aert. Het zal voor de volle 100 procent moeten zijn. Is dat mogelijk? Rijden is geen enkel probleem, maar met alles wat er gebeurd is de laatste maanden. Het blijft een levensgroot vraagteken.

Karl: Nog één ding. Julian Alaphilippe kwam ongelukkig ten val. Maar met goeie benen had hij toch niet in het peloton gezeten?