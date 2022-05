WK snooker: Trump moet achtervolgen in finale, O'Sullivan verliest zich even in akkefietje met Belgische ref

18:17 18 uur 17. O'Sullivan in de clinch met ref Marteel. De relatie tussen scheidsrechter Olivier Marteel en Ronnie O'Sullivan is aan het einde van het 8e frame niet bijzonder hartelijk. In dat laatste frame zou O'Sullivan net voor Trump een belangrijke bal moest spelen iets verkeerds gezegd hebben en daar wees de scheidsrechter hem op. O'Sullivan reageerde fel: "Wat heb jij nu gezien? Niks. Begin hier niet mee." Tijdens de onderbreking kwam O'Sullivan kort terug op het incident. Hij gaf Marteel aan het einde van het 8e frame ook geen hand. . O'Sullivan in de clinch met ref Marteel De relatie tussen scheidsrechter Olivier Marteel en Ronnie O'Sullivan is aan het einde van het 8e frame niet bijzonder hartelijk. In dat laatste frame zou O'Sullivan net voor Trump een belangrijke bal moest spelen iets verkeerds gezegd hebben en daar wees de scheidsrechter hem op. O'Sullivan reageerde fel: "Wat heb jij nu gezien? Niks. Begin hier niet mee." Tijdens de onderbreking kwam O'Sullivan kort terug op het incident. Hij gaf Marteel aan het einde van het 8e frame ook geen hand.

18:14 18 uur 14. Ik krijg de vibe dat hij altijd problemen zoekt. Hij kan alle beelden bekijken want ze hebben hier wel 100 camera’s. Ik ga me er niet meer mee bemoeien, hij moet hiermee omgaan. Niet ik. Ronnie O'Sullivan na zijn aanvaring met Belgische scheidsrechter Olivier Marteel. Ik krijg de vibe dat hij altijd problemen zoekt. Hij kan alle beelden bekijken want ze hebben hier wel 100 camera’s. Ik ga me er niet meer mee bemoeien, hij moet hiermee omgaan. Niet ik. Ronnie O'Sullivan na zijn aanvaring met Belgische scheidsrechter Olivier Marteel

17:47 17 uur 47. Doet Trump wat aan O'Sullivan? . De WK-finale tussen Ronnie O'Sullivan en Judd Trump is al even aan de gang en de Rocket is onder stoom. De 6-voudige wereldkampioen strafte in het begin enkele fouten van Trump genadeloos af en liep al snel uit naar 5-1. O'Sullivan deed de monden van de aanwezige fans een eerste keer openvallen in het derde frame toen hij de respotted black op fenomenale wijze wist te potten. Nadien kreeg de 32-jarige Trump wel meer grip op de wedstrijd en hij knokte zich terug naar 5-3. De finale is nu onderbroken en zal vanavond verdergezet worden. Het sluitstuk volgt dan morgen. Als O'Sullivan de finale wint, komt hij op gelijke hoogte met de Schot Stephen Hendry, die nu recordhouder is met zeven titels. De wedstrijdleiding ligt overigens in handen van de Belg Olivier Marteel. Hij had al enkele discussies met vooral O'Sullivan die aan het einde van het 8e frame geen hand gaf aan Marteel. . Doet Trump wat aan O'Sullivan? De WK-finale tussen Ronnie O'Sullivan en Judd Trump is al even aan de gang en de Rocket is onder stoom. De 6-voudige wereldkampioen strafte in het begin enkele fouten van Trump genadeloos af en liep al snel uit naar 5-1. O'Sullivan deed de monden van de aanwezige fans een eerste keer openvallen in het derde frame toen hij de respotted black op fenomenale wijze wist te potten. Nadien kreeg de 32-jarige Trump wel meer grip op de wedstrijd en hij knokte zich terug naar 5-3. De finale is nu onderbroken en zal vanavond verdergezet worden. Het sluitstuk volgt dan morgen. Als O'Sullivan de finale wint, komt hij op gelijke hoogte met de Schot Stephen Hendry, die nu recordhouder is met zeven titels. De wedstrijdleiding ligt overigens in handen van de Belg Olivier Marteel. Hij had al enkele discussies met vooral O'Sullivan die aan het einde van het 8e frame geen hand gaf aan Marteel.

21:32 21 uur 32. O'Sullivan op zucht van record. Ronnie O'Sullivan heeft zich voor zijn 8e WK-finale geplaatst, waar hij kan strijden voor een 7e wereldtitel. Hiermee zou O'Sullivan het (moderne) record van Stephen Hendry evenaren. In de halve finale kregen we een duel tussen 2 veteranen, want John Higgins stond zelf ook al 8 keer in een WK-finale. De Schot leek er na een snelle 3-0-voorsprong mee weg te lopen, maar geleidelijk aan liep O'Sullivan er toch mee weg. O'Sullivan begon aan de laatste sessie met een comfortabele voorsprong. Het beslissende frame was een masterclass, waarin hij de ene onwaarschijnlijke bal na de andere potte. De finale tegen Judd Trump wordt op papier een dubbeltje op zijn kant. Ze speelden al 29 keer tegen elkaar, waarvan de 14 jaar jongere Trump er 15 won. Van de 11 finales die ze tegen elkaar speelden, won Trump er bovendien 8. . O'Sullivan op zucht van record Ronnie O'Sullivan heeft zich voor zijn 8e WK-finale geplaatst, waar hij kan strijden voor een 7e wereldtitel. Hiermee zou O'Sullivan het (moderne) record van Stephen Hendry evenaren.



19:33 19 uur 33. Trump alsnog naar de finale! Het laatste frame is voor Judd Trump! Beide spelers maakten het elkaar in de beginfase lastig, maar het was Trump die bovenhand nam en uitliep tot 50-1. Een inschattingsfoutje bracht de 32-jarige Brit even in verlegenheid, maar Williams kon de stevige achterstand niet meer ombuigen. Judd Trump etaleerde zijn zelfvertrouwen en met enkele heerlijke shots duwde hij Williams richting de exit. Vanavond zullen Higgins en topfavoriet O'Sullivan strijden om het laatste finaleticket. . Trump alsnog naar de finale! Het laatste frame is voor Judd Trump! Beide spelers maakten het elkaar in de beginfase lastig, maar het was Trump die bovenhand nam en uitliep tot 50-1. Een inschattingsfoutje bracht de 32-jarige Brit even in verlegenheid, maar Williams kon de stevige achterstand niet meer ombuigen. Judd Trump etaleerde zijn zelfvertrouwen en met enkele heerlijke shots duwde hij Williams richting de exit. Vanavond zullen Higgins en topfavoriet O'Sullivan strijden om het laatste finaleticket.



18:51 18 uur 51. Fantastische comeback Williams. In een geweldige nagelbijter gaan Judd Trump en Mark Williams in een decider uitmaken wie naar de WK-finale mag. Williams voltooide in de laatste sessie een schitterende comeback en kwam bij 15-16 voor het eerst op voorsprong, maar Trump knokte zich terug en sleepte alsnog een decider uit de brand. Na een staande ovatie zijn beide kleppers begonnen aan een zenuwslopend laatste frame. . Fantastische comeback Williams In een geweldige nagelbijter gaan Judd Trump en Mark Williams in een decider uitmaken wie naar de WK-finale mag. Williams voltooide in de laatste sessie een schitterende comeback en kwam bij 15-16 voor het eerst op voorsprong, maar Trump knokte zich terug en sleepte alsnog een decider uit de brand. Na een staande ovatie zijn beide kleppers begonnen aan een zenuwslopend laatste frame.

14:35 14 uur 35. Ronnie O'Sullivan kan de finale al ruiken. Ronnie O'Sullivan heeft zichzelf in poleposition gezet om zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker. De 6-voudige wereldkampioen nam zaterdag een voorsprong van 6 frames tegen John Higgins en heeft nog 2 frames nodig om zich voor de 8e keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale. O'Sullivan begon met een bonus van 4 frames aan de sessie, maar vechtjas Higgins - zelf 4-voudig wereldkampioen - was vastberaden om zich weer in de wedstrijd te knokken. De Schot won meteen het eerste frame van de dag, maar met een knappe break van 82 herstelde O'Sullivan opnieuw het verschil van 4 frames. De twee leden van de beruchte " Class of 92 " serveerden heerlijk snooker, met tactische steekspelletjes, knappe clearances en een handvol century's. Higgins weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar had ook af en toe het geluk niet aan zijn kant. In het 23e frame verloor de immer koelbloedige Schot zelfs even zijn kalmte. O'Sullivan hield de focus en strafte de kleine foutjes van Higgins genadeloos af. De Engelse publiekslieveling won de laatste 3 frames van de sessie, met onder meer een break van 121 en een 134-break, en staat zo op 2 frames van de finale. Als hij erin slaagt om zijn 7e wereldtitel te pakken, evenaart hij levende legende Stephen Hendry. . Ronnie O'Sullivan kan de finale al ruiken Ronnie O'Sullivan heeft zichzelf in poleposition gezet om zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker. De 6-voudige wereldkampioen nam zaterdag een voorsprong van 6 frames tegen John Higgins en heeft nog 2 frames nodig om zich voor de 8e keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale.



O'Sullivan begon met een bonus van 4 frames aan de sessie, maar vechtjas Higgins - zelf 4-voudig wereldkampioen - was vastberaden om zich weer in de wedstrijd te knokken. De Schot won meteen het eerste frame van de dag, maar met een knappe break van 82 herstelde O'Sullivan opnieuw het verschil van 4 frames.



De twee leden van de beruchte "Class of 92" serveerden heerlijk snooker, met tactische steekspelletjes, knappe clearances en een handvol century's. Higgins weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar had ook af en toe het geluk niet aan zijn kant. In het 23e frame verloor de immer koelbloedige Schot zelfs even zijn kalmte.



O'Sullivan hield de focus en strafte de kleine foutjes van Higgins genadeloos af. De Engelse publiekslieveling won de laatste 3 frames van de sessie, met onder meer een break van 121 en een 134-break, en staat zo op 2 frames van de finale. Als hij erin slaagt om zijn 7e wereldtitel te pakken, evenaart hij levende legende Stephen Hendry.

