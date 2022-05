WK snooker: Trump komt tot op drie frames van O'Sullivan, ontknoping volgt vanavond

16:51

16 uur 51. Judd Trump komt terug van 5-12 tot 11-14. Dankzij een "lucky shot" kan Trump het frame makkelijk naar zich toe trekken. Met een centurybreak zet hij de tussenstand van 14-11 op het bord. O'Sullivan kon in deze sessie slechts 2 frames winnen en zal blij zijn dat hij even kan uitblazen. Vanavond wacht de definitieve ontknoping en weten we wie wereldkampioen wordt. Graag tot dan! .