WK snooker: Titelverdediger Mark Selby als eerste door naar 1/8e finales

08:40

08 uur 40. Titelverdediger stoot door. Titelverdediger Mark Selby (WS-2) is goed begonnen aan zijn WK. De Engelsman kon zich als eerste verzekeren van een plek in de 1/8e finales. Hij versloeg de Welshman Jamie Jones (WS-37) met 10-7. "The Jester from Leicester" kwam dankzij breaks van 71, 134, 64, 73 en 129 met een 6-3 voorsprong uit de eerste sessie en liep in de avondsessie met nog een 55 break tot 8-3 uit. Jones maakte het nog even spannend door tot 8-6 en 9-7 terug te komen, maar een volledige comeback zat er niet in. Selby potte in frame vijftien een 137 clearence weg, goed voor zijn 100e century in The Crucible. Om een plaats in de kwartfinales geeft Selby de winnaar van het duel tussen de Chinees Yan Bingtao (WS-16) en de Engelsman Chris Wakelin (WS-62) partij .