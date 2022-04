WK snooker: Ronnie O’Sullivan raast naar kwartfinale tegen Stephen Maguire

18:17 18 uur 17. Op dit punt in mijn carrière gaat het voor mij alleen nog maar om majors winnen. Tweede worden heeft geen zin, daar praat later niemand nog over. Ik heb het WK nu zes keer gewonnen en het zou leuk zijn het een zevende keer te doen. Als het niet gebeurt, is het ook geen ramp. Dan hoor ik nog altijd wel bij de drie of vier grootsten in deze sport. Ronnie O'Sullivan. Op dit punt in mijn carrière gaat het voor mij alleen nog maar om majors winnen. Tweede worden heeft geen zin, daar praat later niemand nog over. Ik heb het WK nu zes keer gewonnen en het zou leuk zijn het een zevende keer te doen. Als het niet gebeurt, is het ook geen ramp. Dan hoor ik nog altijd wel bij de drie of vier grootsten in deze sport. Ronnie O'Sullivan

18:12 18 uur 12. O'Sullivan moet zaterdag maar 1 frame spelen. Ronnie O'Sullivan heeft zich voor de kwartfinales geplaatst door de Noord-Ier Mark Allen (WS-15) met 13-4 in te blikken. Zaterdag had O'Sullivan nog slechts één frame nodig en dat won hij ook meteen, goed voor zijn 71e overwinning in The Crucible, waarmee hij alleen recordhouder werd. Voor Stephen Hendry stopte de teller in 2012 op zeventig. Het is de twintigste keer dat O'Sullivan in de kwartfinales van een WK staat, ook een record dat hij voorheen deelde met Hendry. Die Schot heeft zeven wereldtitels op zijn palmares en dat is een record dat O'Sullivan dit jaar kan evenaren. Hij kroonde zich al tot wereldkampioen in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020. In de kwartfinales (best of 25) staat O'Sullivan tegenover de 41-jarige Schot Stephen Maguire (WS-40). Die schakelde de Chinees Zhao Xintong (WS-7) met 13-9 uit. Hoewel Maguire zelf niet vies is van hoge breaks, maakte hij er tegen de UK Championship-winnaar met defensief snooker een tactisch steekspel van. "Als het louter op potten aankomt, ben ik tegen Zhao compleet kansloos. Dat wist ik op voorhand, dus moest ik iets anders verzinnen. Als hij toch de ene na de andere hoge break zou potten, kon ik niets anders doen dan hem feliciteren. Maar ik ging ervan uit dat hij in een best of 25 toch ook wel eens zou missen." "Snooker is geen makkelijk spel, het is moeilijk. Tegen O'Sullivan heb ik hier drie keer eerder gespeeld en telkens verloren (10-6, 10-9, 10-7). Tegen de beste van de wereld vind ik dat niet eens een schande. Er zijn er niet veel die tegen O'Sullivan wel een goed rapport kunnen voorleggen." "Ik hoop dat ik deze keer wat weerwerk kan bieden en misschien zit er nog wel meer in. Er zijn dagen dat ik iedereen aankan, maar andere dagen ben ik compleet waardeloos. We zullen zien wat het dinsdag wordt." In totaal speelde Maguire al 23 keer tegen O'Sullivan. Negentien keer verloor hij en de laatste van zijn vier zeges dateert al van 2012. . O'Sullivan moet zaterdag maar 1 frame spelen Ronnie O'Sullivan heeft zich voor de kwartfinales geplaatst door de Noord-Ier Mark Allen (WS-15) met 13-4 in te blikken. Zaterdag had O'Sullivan nog slechts één frame nodig en dat won hij ook meteen, goed voor zijn 71e overwinning in The Crucible, waarmee hij alleen recordhouder werd. Voor Stephen Hendry stopte de teller in 2012 op zeventig. Het is de twintigste keer dat O'Sullivan in de kwartfinales van een WK staat, ook een record dat hij voorheen deelde met Hendry. Die Schot heeft zeven wereldtitels op zijn palmares en dat is een record dat O'Sullivan dit jaar kan evenaren. Hij kroonde zich al tot wereldkampioen in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020. In de kwartfinales (best of 25) staat O'Sullivan tegenover de 41-jarige Schot Stephen Maguire (WS-40). Die schakelde de Chinees Zhao Xintong (WS-7) met 13-9 uit. Hoewel Maguire zelf niet vies is van hoge breaks, maakte hij er tegen de UK Championship-winnaar met defensief snooker een tactisch steekspel van. "Als het louter op potten aankomt, ben ik tegen Zhao compleet kansloos. Dat wist ik op voorhand, dus moest ik iets anders verzinnen. Als hij toch de ene na de andere hoge break zou potten, kon ik niets anders doen dan hem feliciteren. Maar ik ging ervan uit dat hij in een best of 25 toch ook wel eens zou missen." "Snooker is geen makkelijk spel, het is moeilijk. Tegen O'Sullivan heb ik hier drie keer eerder gespeeld en telkens verloren (10-6, 10-9, 10-7). Tegen de beste van de wereld vind ik dat niet eens een schande. Er zijn er niet veel die tegen O'Sullivan wel een goed rapport kunnen voorleggen." "Ik hoop dat ik deze keer wat weerwerk kan bieden en misschien zit er nog wel meer in. Er zijn dagen dat ik iedereen aankan, maar andere dagen ben ik compleet waardeloos. We zullen zien wat het dinsdag wordt." In totaal speelde Maguire al 23 keer tegen O'Sullivan. Negentien keer verloor hij en de laatste van zijn vier zeges dateert al van 2012.

23:33 23 uur 33. O'Sullivan met anderhalf been in kwartfinales. Ronnie O’Sullivan was in de tweede sessie van zijn wedstrijd in de tweede ronde opnieuw een paar maten te groot voor Mark Allen. De Engelsman diepte zijn 6-2-voorsprong van de eerste sessie eenvoudig uit naar 12-4. Daardoor heeft hij morgen aan één frame om de best of 25 te winnen en zich te plaatsen voor de kwartfinales. . O'Sullivan met anderhalf been in kwartfinales Ronnie O’Sullivan was in de tweede sessie van zijn wedstrijd in de tweede ronde opnieuw een paar maten te groot voor Mark Allen. De Engelsman diepte zijn 6-2-voorsprong van de eerste sessie eenvoudig uit naar 12-4. Daardoor heeft hij morgen aan één frame om de best of 25 te winnen en zich te plaatsen voor de kwartfinales.

14:32 14 uur 32. Neil Robertson probleemloos naar achtste finales. De 40-jarige Australiër Neil Robertson (WS-3) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK snooker. In de eerste ronde nam "The Thunder from down Under" met 10-5 de maat van de Engelse WK-debutant Ashley Hugill (WS-77). Robertson won het WK al eens in 2010 en na zeges in de English Open, de Masters, de Players Championship en de Tour Championship begon hij als topfavoriet aan dit kampioenschap. In de achtste finales (best of 25) komt Robertson tegenover de Engelsman Jack Lisowski (WS-14) of de Welshman Matthew Stevens (WS-55) te staan. Zij beginnen vanavond aan hun partij.



In de achtste finales (best of 25) komt Robertson tegenover de Engelsman Jack Lisowski (WS-14) of de Welshman Matthew Stevens (WS-55) te staan. Zij beginnen vanavond aan hun partij.



23:27 23 uur 27. Mark Allen gunt zich duel tegen Ronnie O'Sullivan. Mark Allen (WS-15) heeft zich in het Crucible Theatre voor de achtste finales geplaatst. De 36-jarige Noord-Ier deed dat door de Schot Scott Donaldson (WS-49) in de eerste ronde met 10-6 te verslaan. In de volgende ronde staat Allen voor een loodzware opdracht. Dan is 6-voudig wereldkampioen en nummer een van de wereld Ronnie O'Sullivan de tegenstander. "Het zal erop aankomen om uit elk kansje het maximale te halen", beseft Allen. "Gelukkig ben ik daar vrij goed in." "Moeilijk zal het zeker zijn, maar de dag dat ik denk dat het onmogelijk is, stop ik ermee."

In de volgende ronde staat Allen voor een loodzware opdracht. Dan is 6-voudig wereldkampioen en nummer een van de wereld Ronnie O'Sullivan de tegenstander.

"Het zal erop aankomen om uit elk kansje het maximale te halen", beseft Allen. "Gelukkig ben ik daar vrij goed in."

"Moeilijk zal het zeker zijn, maar de dag dat ik denk dat het onmogelijk is, stop ik ermee."

10:21 10 uur 21. Jackson Page verrast Barry Hawkins. De jonge Jackson Page heeft voor de eerste verrassing gezorgd op het WK. De 20-jarige Welshman versloeg Barry Hawkins, de nummer 9 van de wereld, in de 1e ronde: 10-7. In de 2e ronde komt Page sowieso een landgenoot tegen. Dan neemt hij het op tegen de winnaar van het Welshe duel tussen Mark Williams en amateurspeler Michael White. Williams heeft alvast de beste papieren. Hij leidt met 7-2. . Jackson Page verrast Barry Hawkins De jonge Jackson Page heeft voor de eerste verrassing gezorgd op het WK. De 20-jarige Welshman versloeg Barry Hawkins, de nummer 9 van de wereld, in de 1e ronde: 10-7.



In de 2e ronde komt Page sowieso een landgenoot tegen. Dan neemt hij het op tegen de winnaar van het Welshe duel tussen Mark Williams en amateurspeler Michael White. Williams heeft alvast de beste papieren. Hij leidt met 7-2.

21:10 21 uur 10. O'Sullivan speelt "op z'n Verstappens". Ronnie O'Sullivan (WS-2) stoot door naar de 2e ronde na een 10-5-overwinning tegen David Gilbert (WS-19). De 6-voudige wereldkampioen miste zijn start en begon het toernooi met een 3-0-achterstand. "Daarna kwam ik vanuit het niets, zoals Verstappen", zei hij achteraf. En als O'Sullivan het niet gered had? "Dan kwam ik gewoon volgend jaar terug om het nog een keer te proberen. Ik houd van het spelletje, ik houd van deze zaal, ik houd van de tafels." Zijn volgende wedstrijd staat ten vroegste vrijdag op het programma. "Ik nestel me een of twee keer per dag in de gym. Ik ga goed eten, maar veel oefenen doe ik niet." "Ik treed waarschijnlijk wel een paar keer als expert op bij Eurosport. Zo zit er toch wat structuur in mijn dag."



De 6-voudige wereldkampioen miste zijn start en begon het toernooi met een 3-0-achterstand. "Daarna kwam ik vanuit het niets, zoals Verstappen", zei hij achteraf.

En als O'Sullivan het niet gered had? "Dan kwam ik gewoon volgend jaar terug om het nog een keer te proberen. Ik houd van het spelletje, ik houd van deze zaal, ik houd van de tafels."

Zijn volgende wedstrijd staat ten vroegste vrijdag op het programma. "Ik nestel me een of twee keer per dag in de gym. Ik ga goed eten, maar veel oefenen doe ik niet."

"Ik treed waarschijnlijk wel een paar keer als expert op bij Eurosport. Zo zit er toch wat structuur in mijn dag."



08:40 08 uur 40. Titelverdediger stoot door. Titelverdediger Mark Selby (WS-2) is goed begonnen aan zijn WK. De Engelsman kon zich als eerste verzekeren van een plek in de 1/8e finales. Hij versloeg de Welshman Jamie Jones (WS-37) met 10-7. "The Jester from Leicester" kwam dankzij breaks van 71, 134, 64, 73 en 129 met een 6-3 voorsprong uit de eerste sessie en liep in de avondsessie met nog een 55 break tot 8-3 uit. Jones maakte het nog even spannend door tot 8-6 en 9-7 terug te komen, maar een volledige comeback zat er niet in. Selby potte in frame vijftien een 137 clearence weg, goed voor zijn 100e century in The Crucible. Om een plaats in de kwartfinales geeft Selby de winnaar van het duel tussen de Chinees Yan Bingtao (WS-16) en de Engelsman Chris Wakelin (WS-62) partij

"The Jester from Leicester" kwam dankzij breaks van 71, 134, 64, 73 en 129 met een 6-3 voorsprong uit de eerste sessie en liep in de avondsessie met nog een 55 break tot 8-3 uit. Jones maakte het nog even spannend door tot 8-6 en 9-7 terug te komen, maar een volledige comeback zat er niet in.

Selby potte in frame vijftien een 137 clearence weg, goed voor zijn 100e century in The Crucible.

Om een plaats in de kwartfinales geeft Selby de winnaar van het duel tussen de Chinees Yan Bingtao (WS-16) en de Engelsman Chris Wakelin (WS-62) partij