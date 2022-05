WK snooker LIVE: Evenaart O'Sullivan het record van Hendry met 7e wereldtitel?

De tweede mini-sessie is begonnen. Binnen vier frames weten we met welke tussenstand we naar de avondsessie gaan.

Geen vier op een rij voor Trump. Na 45 punten neemt O'Sullivan het over en kan hij voor het eerst vandaag zijn klasse tonen. Het staat 13-8 en 'Ronnie' is vijf frames verwijderd van de titel.

Judd Trump maakt er 12-8 van! O'Sullivan heeft in de voorbije 3 frames slechts 47 punten verzameld. Ook goed nieuws voor de organisatie, want dankzij deze stand komt er zeker een avondsessie.

Hebben we weer een wedstrijd? Trump wint ook het volgende frame op puike wijze. Dit is een fijn scenario voor de snookerfans. O'Sullivan krijgt het niet cadeau.

We zijn begonnen aan de tweede middagsessie in de finale van het WK snooker. Ronnie O'Sullivan heeft een voorsprong van 7 frames beet tegenover Judd Trump. Een zevende wereldtitel lijkt in de maak. Daarmee zou O'Sullivan het record van Stephen Hendry evenaren.

23 uur 11. Foutenlast speelt Judd Trump parten. Trump zal slecht slapen vannacht. Hij leek op weg om het 16e frame binnen te halen, maar een pijnlijke in-off (de cueball ging er net als de rode bal in) gaf het voordeel weer aan O'Sullivan die gretig profiteerde en de schade voor Trump nog wat groter maakte. In het slotframe van de avondsessie ging Trump er opnieuw gretig vandoor, maar hij vergaloppeerde zich bij 0-33. O'Sullivan stond op en liet Trump niet meer terug aan de tafel komen. Zo heeft de 46-jarige O'Sullivan nu een enorme 12-5-bonus en lijkt deze finale hem niet meer te zullen ontsnappen. Als Ronnie "The Rocket" O'Sullivan het morgen afmaakt dan mag hij een 7e wereldtitel op zijn naam schrijven en komt hij op gelijke hoogte van de Schot Stephen Hendry. De finale wordt naar een best of 35 gespeeld, met nog 6 frames van de 18e mogelijke frames is de buit voor "The Rocket" binnen. .