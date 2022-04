Veiling 'Miguel'-wedstrijdshirts van Cercle Brugge levert 13.341 euro op voor stichting tegen leukemie

Miguel Van Damme overleed twee weken geleden na een jarenlange strijd tegen leukemie.

In de match tegen AA Gent droegen de Cercle-spelers speciale wedstrijdshirts waarbij alle spelersnamen werden vervangen door 'Miguel'. De shirts werden nadien gesigneerd en geveild ten voordele van Me To You. Het shirt van Thibo Somers bracht met 2250 euro het meest op.

Het duel in Jan Breydel begon met een indrukwekkend eerbetoon voor Miguel Van Damme. Kinderen en jeugdspelers vormden in de middencirkel zijn rugnummer 16 terwijl de Cercle-spelers een grote foto van de doelman het veld opdroegen en samen met hun Gentse collega's minutenlang in een cirkel applaudisseerden.

De opbrengst van de gehandtekende shirts van AA Gent ging integraal naar het Kinderkankerfonds van het UZ Gent