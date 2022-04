Ronnie O'Sullivan sluipt weg van John Higgins en staat op drempel van zijn 8e WK-finale

14:35

14 uur 35. Ronnie O'Sullivan kan de finale al ruiken. Ronnie O'Sullivan heeft zichzelf in poleposition gezet om zich te plaatsen voor de finale van het WK snooker. De 6-voudige wereldkampioen nam zaterdag een voorsprong van 6 frames tegen John Higgins en heeft nog 2 frames nodig om zich voor de 8e keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale. O'Sullivan begon met een bonus van 4 frames aan de sessie, maar vechtjas Higgins - zelf 4-voudig wereldkampioen - was vastberaden om zich weer in de wedstrijd te knokken. De Schot won meteen het eerste frame van de dag, maar met een knappe break van 82 herstelde O'Sullivan opnieuw het verschil van 4 frames. De twee leden van de beruchte " Class of 92 " serveerden heerlijk snooker, met tactische steekspelletjes, knappe clearances en een handvol century's. Higgins weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar had ook af en toe het geluk niet aan zijn kant. In het 23e frame verloor de immer koelbloedige Schot zelfs even zijn kalmte. O'Sullivan hield de focus en strafte de kleine foutjes van Higgins genadeloos af. De Engelse publiekslieveling won de laatste 3 frames van de sessie, met onder meer een break van 121 en een 134-break, en staat zo op 2 frames van de finale. Als hij erin slaagt om zijn 7e wereldtitel te pakken, evenaart hij levende legende Stephen Hendry. .