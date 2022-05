LIVE WK snooker: Maakt O'Sullivan het af of schudt Trump nog een comeback uit zijn keu?

Ronnie O'Sullivan staat weer een stapje dichter bij een 7e wereldtitel. The Rocket begon nochtans slecht aan frame 26, met een nonchalante misser op rood. Trump kon overnemen, maar een pot op roze kwam hem duur te staan, toen de witte bal in het pak verzeilde. O'Sullivan mocht opnieuw aanvallen en deed wat moest met enkele knappe pots. Een nieuwe century-break, waarmee hij het WK-record van Stephen Hendry zou evenaren, komt er vooralsnog niet.

20 uur 24. 15-11: O'Sullivan pakt eerste frame van de avond. Ronnie O'Sullivan staat weer een stapje dichter bij een 7e wereldtitel. The Rocket begon nochtans slecht aan frame 26, met een nonchalante misser op rood. Trump kon overnemen, maar een pot op roze kwam hem duur te staan, toen de witte bal in het pak verzeilde. O'Sullivan mocht opnieuw aanvallen en deed wat moest met enkele knappe pots. Een nieuwe century-break, waarmee hij het WK-record van Stephen Hendry zou evenaren, komt er vooralsnog niet. .

20 uur 08. Daar zijn de gladiatoren. Trump en O'Sullivan betreden onder luid applaus opnieuw de arena. De beslissende avondsessie kan beginnen. Maakt O'Sullivan het helemaal af voor zijn zevende wereldtitel of schudt Trump nog een straffe comeback uit zijn keu? .

16 uur 51. Judd Trump komt terug van 5-12 tot 11-14. Dankzij een "lucky shot" kan Trump het frame makkelijk naar zich toe trekken. Met een centurybreak zet hij de tussenstand van 14-11 op het bord. O'Sullivan kon in deze sessie slechts 2 frames winnen en zal blij zijn dat hij even kan uitblazen. Vanavond wacht de definitieve ontknoping en weten we wie wereldkampioen wordt. Graag tot dan! .