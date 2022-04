Jonge Welshman Jackson Page zorgt voor eerste verrassing op het WK snooker

De jonge Jackson Page heeft voor de eerste verrassing gezorgd op het WK. De 20-jarige Welshman versloeg Barry Hawkins, de nummer 9 van de wereld, in de 1e ronde: 10-7. In de 2e ronde komt Page sowieso een landgenoot tegen. Dan neemt hij het op tegen de winnaar van het Welshe duel tussen Mark Williams en amateurspeler Michael White. Williams heeft alvast de beste papieren. Hij leidt met 7-2.

21 uur 10. O'Sullivan speelt "op z'n Verstappens". Ronnie O'Sullivan (WS-2) stoot door naar de 2e ronde na een 10-5-overwinning tegen David Gilbert (WS-19). De 6-voudige wereldkampioen miste zijn start en begon het toernooi met een 3-0-achterstand. "Daarna kwam ik vanuit het niets, zoals Verstappen", zei hij achteraf. En als O'Sullivan het niet gered had? "Dan kwam ik gewoon volgend jaar terug om het nog een keer te proberen. Ik houd van het spelletje, ik houd van deze zaal, ik houd van de tafels." Zijn volgende wedstrijd staat ten vroegste vrijdag op het programma. "Ik nestel me een of twee keer per dag in de gym. Ik ga goed eten, maar veel oefenen doe ik niet." "Ik treed waarschijnlijk wel een paar keer als expert op bij Eurosport. Zo zit er toch wat structuur in mijn dag." .

08 uur 40. Titelverdediger stoot door. Titelverdediger Mark Selby (WS-2) is goed begonnen aan zijn WK. De Engelsman kon zich als eerste verzekeren van een plek in de 1/8e finales. Hij versloeg de Welshman Jamie Jones (WS-37) met 10-7. "The Jester from Leicester" kwam dankzij breaks van 71, 134, 64, 73 en 129 met een 6-3 voorsprong uit de eerste sessie en liep in de avondsessie met nog een 55 break tot 8-3 uit. Jones maakte het nog even spannend door tot 8-6 en 9-7 terug te komen, maar een volledige comeback zat er niet in. Selby potte in frame vijftien een 137 clearence weg, goed voor zijn 100e century in The Crucible. Om een plaats in de kwartfinales geeft Selby de winnaar van het duel tussen de Chinees Yan Bingtao (WS-16) en de Engelsman Chris Wakelin (WS-62) partij .