Gert Verheyen: "Club Brugge kan sterk statement maken in zaak Union-Beerschot"

Kevin De Bruyne was zondag weergaloos tegen Liverpool. Zagen we de beste De Bruyne sinds lang? "Ja, hij was super", vindt Franky Van der Elst. "Hij heeft wat tijd nodig gehad om erdoor te komen, maar tegen Liverpool was hij absoluut wereldklasse. Zoals hij voetbalt, is hij bij de besten van de wereld op zijn positie."

"Die passes blijven maar komen, hoe moeilijk ze ook zijn. Ze komen ook altijd op de juiste plaats, met de juiste snelheid."

Wesley Sonck: "Het is eigenlijk al straf als er eens een pass niet aankomt. Het is ook straf hoe snel hij is met de bal aan zijn voet."

"Het was ook met dank aan Liverpool", vult Filip Joos nog aan. "Dat moet je erbij zeggen. Er lag ruimte. Soms is hij het slachtoffer van het feit dat hij in een te goede ploeg speelt, dat blijf ik wel denken. Als hij ruimte heeft, dan vind ik hem gewoon de beste middenvelder ter wereld."

Gert Verheyen: "Het geweldige aan De Bruyne is dat je als toeschouwer ook nog verrast bent door een pass. Zeker als je zelf gevoetbald hebt. Hij ziet dingen die wij vanuit de tribunes zelfs niet zien."

Wordt City kampioen? "Ja, dat denk ik wel", denkt Verheyen. "Ze hebben toch net iets meer dan Liverpool. Ze doen soms denken aan het beste Barcelona en dan wordt het soms wel eens saai. Ze zijn gewoon te goed."