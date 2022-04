Engelse finale in de maak op WK snooker: O'Sullivan en Trump verdedigen comfortabele voorsprong

Judd Trump (WS-4) heeft zich woensdag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de halve finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De wereldkampioen van 2019 schakelde zijn landgenoot Stuart Bingham (WS-12), wereldkampioen in 2015, met 13-8 uit.

Trump was dinsdag met een 5-3 voorsprong uit de eerste sessie gekomen, maar nadat Bingham de eerste vijf frames van de tweede sessie gewonnen had, zag het er even benard uit voor "The Ace in the Pack".

Uiteindelijk kon Trump toch nog met een 8-8 gelijk stand naar de slotsessie. Daarin kwam Bingham er helemaal niet meer aan te pas. Hij stapelde de fouten op, Trump hoefde de cadeautjes maar op te rapen.



In de halve finales (best of 33) neemt Trump het op tegen de Welshman Mark Williams (WS-8), die de Chinees Yan Bingtao (WS-16) met 13-11 uitschakelde.