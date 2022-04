Een nachtelijke editie van 90 minutes met extra aandacht voor Kevin De Bruyne

KDB drukt zijn stempel op deze podcast - don’t blame us, hij is daar nogal bedreven in, in de stempeldrukkunst. We beantwoorden de vraag Peppi of Kloppi, en Steven werkte twintig (20!) minuten, Aster dirigeert als vanjongs, Sam wikt Ten Hag en ook Brazilië en de Duivels duiken op (met 5 of met 4, that’s the question). Tot slot, kleine waarschuwing: het einde is zoek. Letterlijk. Zo gaat dat als je ons de nacht in stemt.