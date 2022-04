BNXT League: Oostende lijdt in Leiden tweede nederlaag van het seizoen

22:47

22 uur 47. Oostende lijdt tweede nederlaag van het seizoen. Oostende heeft een tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. In Leiden ging de Belgische kampioen met 87-69 onderuit. Tegen de Nederlandse kampioen keek Oostende zaterdag bij de rust tegen een 37-29-achterstand aan. Twee weken terug had de kustploeg zich ook al laten verrassen in Den Bosch (75-66). Dankzij de zege hijst Leiden zich met 30 punten naast Oostende aan de leiding in de Elite Gold. Oostende speelde wel een wedstrijd minder dan Leiden. .