BNXT League: Groningen smeert Mechelen eerste nederlaag aan in Elite Gold

In Elite Silver speelt elke club 10 wedstrijden. Door het oneven aantal teams spelen een aantal Nederlandse clubs nog tegen elkaar om tot 10 gespeelde matchen te komen. Er wordt gestreden om het laatste ticket voor de nationale play-offs. De hoogst gerangschikte club van elk land plaatst zich voor de kwartfinales. De andere clubs strijden voor hun plaats in de cross-border play-offs. Enkel voor de laagst gerangschikte club in Elite Silver zit het seizoen er na de crossborderfase op.