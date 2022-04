Wat liep er mis bij de finish van Amstel Gold Race? "De aankomstrechter was te enthousiast"

"De schuld ligt bij een zekere Armand Van Mulken", vertelt Maarten Vangramberen op Studio Brussel."Hij was gisteren de aankomstrechter. Het enige dat de man moest doen, was de aankomstlijn in de gaten houden."



Het was een sprint zoals we die vorig jaar ook hadden gezien. De nagelbijter tussen Benoît Cosnefroy en Michal Kwiatkowski had veel weg van het duel tussen Van Aert en Pidcock vorig jaar.

De twee renners kwamen quasi gelijktijdig over de streep, maar al snel werd Benoît Cosnefroy uitgeroepen tot winnaar.

Maar toen de fotofinish even later verscheen, bleek dat het niet Cosnefroy, maar Kwiatkowski was die als eerste over de finish reed.

"Armand was iets te enthousiast en dacht dat hij duidelijk de winnaar had gezien. Hij gaf de verkeerde naam door aan de jury", vertelt Vangramberen.