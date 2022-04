Luka Doncic valt geblesseerd uit in overbodige match waarvoor hij eigenlijk geschorst was

Voor de slotspeeldag van de reguliere competitie was zo goed als alles al beslist in de NBA. De derde plaats in de Western Conference stond wel nog op het spel en Dallas wou met een zege tegen San Antonio zijn kansen op plaats 3 gaaf houden.

Dat lukte ook. Met 26 punten, 9 assists en 8 rebounds loodste Luka Doncic Dallas naar de zege (130-120), maar die zege kwam met een prijs. De Sloveense ster van de Mavericks blesseerde zich in het derde quarter aan zijn kuit. .

De kans bestaat dat Doncic de eerste play-off-wedstrijd van Dallas tegen Utah moet missen. Doncic zou eigenlijk geschorst geweest zijn voor de match na zijn 16e technische fout, maar de NBA had die 16e technische fout ongedaan gemaakt.

Uiteindelijk werd het een pyrrusoverwinning voor Dallas, want Golden State won zelf van New Orleans om die derde plaats in de Western Conference veilig te stellen: 107-128. Klay Thompson was de uitblinker met 7 driepunters en 41 punten.

Het is nu voor de Golden State Warriors bang afwachten of sterspeler Stephen Curry speelklaar geraakt voor de play-off-duels tegen de Denver Nuggets. Curry miste de laatste 12 wedstrijden van het reguliere seizoen door een voetblessure.