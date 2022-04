Dollende Laurens De Plus mag na Amstel Gold Race niet meer meetrainen van broers Naesen

Als winnaar worden uitgeroepen, en dan twee minuten later toch genoegen moeten nemen met het zilver. Het overkwam Benoît Cosnefroy (AG2R) gisteren na de Amstel Gold Race.

Op Twitter was de rollercoaster van emoties ook te zien bij Oliver Naesen, teamgenoot van Cosnefroy bij AG2R. Bij het kamp van Ineos-Grenadiers was de vreugde natuurlijk immens. Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers) kon het niet laten om Naesen even te plagen onder zijn tweet.

Lawrence Naesen, ook ploegmaat van Cosnefroy, nam het op voor zijn broer en grapte dat De Plus op zoek mag gaan naar andere trainingspartners.