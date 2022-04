CEO Pro League wil vanaf volgend seizoen amokmakers strenger straffen: "De rotte appels moeten uit de kist"

Op basis van het reglement besliste de Pro League vandaag al om Beerschot een boete van 50.000 euro op te leggen. Voor de sportieve gevolgen zullen we nog wat geduld moeten hebben, al hoopt CEO Lorin Parys op een snelle afwikkeling.

"Ik ben ervan overtuigd dat de bondsautoriteiten heel snel zullen handelen met het oog op de sportieve kalender. De clubs zelf hebben ook alle belang bij een snelle beslissing."

"In principe krijgt het bondsparket 7 dagen en hebben daarna de andere partijen ook nog 7 dagen tot de hoorzitting. Daar valt dan de beslissing en vervolgens is er weer een termijn om in beroep te gaan."

"Je ziet dat we op die manier de start van de play-offs niet zullen halen, als iedereen die termijnen ten volle gebruikt. Daarom proberen we die zoveel mogelijk in te korten. Ik heb al contact gehad met de clubs en die willen ook zo snel mogelijk een uitspraak."