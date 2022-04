Karl en José analyseren veelbewogen Amstel (en Evenepoel): "Barstjes in pantser Van der Poel"

Alweer spanning tot op de streep in Valkenburg. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer analyseren het veelbewogen einde van de Amstel Gold Race. En maken ook even een zijsprongetje naar het Baskenland, waar Remco Evenepoel zich liet zien. "Wacht dan toch even om de winnaar af te roepen."

José, de wedstrijdjury die eerst Cosnefroy uitroept als winnaar in plaats van Kwiatkowski. Vreselijk...

José: "Zeker. Voor de renner zelf, maar ook voor de families thuis, zijn supporters en de ploegmaats. Ik zag Van Avermaet al juichend bij Cosnefroy komen... Die dachten allemaal "Oef, de druk is van onze schouders. We hebben een klassieker gewonnen." Twee seconden later blijkt dat toch niet waar. Doodjammer."

De prijs van de meest aanvalslustige renner gaat naar Nathan Van Hooydonck. En die van meest domme naar de juryvoorzitter?

José: "Helemaal. Zeker na vorig jaar mag dit eigenlijk niet gebeuren. Wacht dan even met de winnaar om te roepen hé. Wat is het probleem? Zelfs de twee renners wisten het niet. Dan wacht je beter even. De finishfoto was duidelijk."

We hebben niet de flitsende Mathieu van der Poel gezien. José De Cauwer

Voor Cosnefroy is de vergissing nog erger dan voor Kwiatkowski. Hij heeft immers al een wereldtitel én de Amstel op zijn erelijst.

José: "Cosnefroy zit wel dicht tegen de top van de klassieke renners aan. Hij wordt in Frankrijk een beetje beschouwd als dé man na Alaphilippe. Daartegenover stond wel dat Kwiatkowski het ook moést doen. Zijn ploeg heeft de hele wedstrijd gedragen. Hij gaf zelf toe dat hij minder deed dan Cosnefroy tijdens de ontsnapping. Als je dan nog verliest..." "Kwiatkowski moest het dus wel afwerken. Want achteraf wil je Pidcock, Van Baarle en Turner niet in de ogen kijken als je verloren hebt."

Toegegeven: ik heb me vergist in Mathieu van der Poel. Ik dacht dat hij hier even vlot zou winnen, maar er zaten toch wat barstjes in het pantser. De superfrisheid was er niet.

José: "Inderdaad. Al wint hij dan toch nog de sprint en zet hij een paar keer ferm aan. Maar ja, we hebben niet de flitsende Van der Poel gezien. Ik ben benieuwd of hij dat achteraf zal bevestigen of er iets anders aan de hand is."

De Amstel Gold Race heeft zijn reputatie van afvallingsrace wel bevestigd.

José: "Zonder veel koers stond de deur achteraan flink open. Ze kwamen in stukken en brokken binnen, niemand die echt nog kon. Want je wist eigenlijk op voorhand: het is Kwiatkowski of Pidcock - er was maar één koppeltje. En dan reageert er niemand..."

We mogen absoluut heel tevreden zijn met die vierde plek voor Evenepoel in het Baskenland. José De Cauwer

Hebben we vandaag veel mensen gemist? En was dit dan een andere wedstrijd geweest?

José: "Met Alaphilippe en een goeie Remco Evenepoel ga je ervan uit van wel. We hebben Remco geweldige dingen zien doen in de afdalingen van het Baskenland."

Laat het ons even over Remco Evenepoel hebben. Op zijn 22e wordt hij vierde in het Baskenland. Daar mogen we als Belg heel tevreden mee zijn.