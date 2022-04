KAA Gent verbijt ontgoocheling na mislopen top 4: "Het doen pijn om er buiten te vallen"

Het mocht niet zijn voor AA Gent. Nadat de ploeg van Hein Vanhaezenbrouck gisterenavond tegenstander OH Leuven van de mat had geveegd (5-0), viel het toch uit de top 4 en moet het vrede nemen met een plekje in de Europe Play-offs.

Ondanks de klinkende zege van AA Gent was het toch een avond in mineur in de Ghelamco Arena. Het Gentse publiek zag de thuisploeg domineren en kon vijf Gentse doelpunten bewonderen. Het enige probleem was dat 40 kilometer verderop Anderlecht ook wist te winnen van hun tegenstander Kortrijk. Geen Champions' Play-off dus voor KAA Gent.

De reacties na de match waren even gemengd als die van het publiek. "We winnen deze match, maar toch eindigen we met een dubbel gevoel", beschrijft Tarik Tissoudali, die goed was voor drie doelpunten. "De partij in Kortrijk was belangrijker dan deze en dat maakt het toch zuur. Ik denk dat we bij de top 4 horen, maar het is niet gelukt. Het doet pijn om er toch buiten te vallen."

Het is het beste seizoen uit mijn carrière, maar er is nog progressie mogelijk. Tarik Tissoudali

"Voor mij persoonlijk is het het beste seizoen van mijn carrière, maar ik voel dat er nog wat progressie in zit. Of ik volgend seizoen nog in Gent speel? Ik heb hier nog een contract, momenteel ben ik met mijn hoofd enkel hier."