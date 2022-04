Filip Joos voor titelkraker: "Kevin De Bruyne zou bij Liverpool nog spectaculairder zijn"

In de late namiddag zullen de ogen van heel wat voetballiefhebbers gericht zijn op de onvervalste titelkraker tussen Manchester City en Liverpool. Met slechts 1 puntje verschil tussen de twee teams is alles nog mogelijk. Filip Joos, commentator voor Play Sports, blikt vooruit.

Graag een herhaling van de match op Anfield

We bellen Filip Joos in de laatste uren voor de Premier League-kraker tussen Man City en Liverpool. Een wedstrijd waar bijzonder veel mensen vol spanning op zitten te wachten. "Ik hoop echt dat we zoals op Anfield enkele maanden terug (in oktober) opnieuw een gelijkaardige wedstrijd te zien krijgen. Die match had toen echt alles. Beide teams deelden tikken uit, maar veerden op de juiste momenten toch weer op. Toen eindigde het uiteindelijk op 2-2." "Na die wedstrijd groeide de kloof tussen beide teams tot 14 punten, maar Liverpool had wel altijd nog 2 inhaalmatchen tegoed. In Engeland hebben ze er dan ook een handje van weg om dat heel fel te benadrukken. Virtueel zijn het er eigenlijk nooit meer dan 8 geweest."

In oktober eindigde het in Anfield op 2-2.

De Bruyne zou nog spectaculairder zijn bij Liverpool

Joos ziet ook hoe Liverpool en Manchester City nauwelijks voor elkaar hoeven onder te doen: "Als je het seizoen 2018/19 als beginpunt neemt, dan heeft City in die lange periode 344 punten gehaald en Liverpool 343. Chelsea volgt al op 75 stuks. Dat zegt alles over de heerschappij van beide clubs." "In een korte reactie na een match van Manchester City gaf Kevin De Bruyne mij ook aan dat ze blij zijn met zo een concurrent als Liverpool. Anders spreek je echt van alleenheerschappij en dat is misschien leuk voor 1 seizoen, maar je wil toch kampioen worden na een felle strijd."

Afgelopen dinsdag ontwrichtte Manchester City pas in het slot het ultradefensieve Atletico Madrid. Zo een wedstrijd verwacht Filip Joos tegen Liverpool allerminst: "Ik heb eigenlijk wel begrip voor de manier van spelen van Atletico want het kwaliteitsverschil is zo groot." "Liverpool is een van de weinige teams die City met open vizier kunnen bekampen. Het loopt soms té perfect bij het team van Guardiola waardoor het niet altijd even fijn is om naar te kijken, maar als speler misschien ook niet meer zo fijn is om in te spelen." "Tegenstanders proberen tegen City gewoon vaak de schade te beperken. De Bruyne gaf dit seizoen weinig assists omdat alles altijd potdicht zat." "Bij Liverpool zou De Bruyne nog spectaculairder zijn dan bij City. Daar ben ik vrij zeker van. Op een manier is City slachtoffer van het genie van hun coach. Al moet je dat met een korrel zout nemen."

Afgelopen dinsdag liep De Bruyne zich lange tijd stuk op een Madrileense muur.

Transfer van Diaz op het ideale moment

In tegenstelling tot Manchester City versterkte Liverpool zich in de winterstop wel. De Zuid-Amerikaanse winger Luis Diaz werd voor een miljoenenbedrag overgenomen van FC Porto. "Hij is echt op het juiste moment gehaald", vindt Joos. "Zeker nu het bij Salah allemaal wat stroever lijkt te lopen. Hij was als een komeet vertrokken dit seizoen en haalde City in de heenwedstrijd op Anfield bijna in zijn eentje terug, maar het gaat nu allemaal een stuk minder vlot." Dat een Salah net wat minder scoort, is voor Liverpool momenteel geen drama: "Ze slikken gewoon nauwelijks een doelpunt. De defensie staat echt als een huis. Je kan daarom ook gewoon de wedstrijd echt niet voorspellen."

Salah zoekt de laatste weken naar zijn beste vorm.

Klopp 9-9 Guardiola

Dat de match nauwelijks te voorspellen is, blijkt ook uit de statistieken: "Guardiola won 9 keer van Klopp en Klopp won 9 keer van Guardiola. Er is geen enkele andere coach die meer van hen kon winnen. Ze stuwen elkaar gewoon echt omhoog." "Of de Champions League in het hoofd van beide teams zal zitten? Neen, daar zullen ze echt niet mee bezig zijn. Dit is nog altijd de Premier League. Liverpool moet ook echt een resultaat over de streep trekken. Als ze verliezen, dan is het volgens mij wel voorbij. Bij elk ander resultaat blijft alles speelbaar." "Misschien nog een laatste statistiek om af te ronden: de laatste 9 keer dat de nummers 1 en 2 tegen elkaar gevoetbald hebben in de laatste 10 matchen van de competitie won de nummer 2 liefst 7 keer. Het verhaal dat achtervolgen makkelijker is, lijkt zo de waarheid te worden."